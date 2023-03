Drake Doremus collaborerà con Netflix per realizzare una nuova serie tv con Lucy Boynton

(Di mercoledì 15 marzo 2023)starebbero lavorando a unatv, intitolata One Day in December, con protagonista, conosciuto come regista soprattutto nell'ambiente indipendente, starebbe tentando di ampliare la propria carriera con Un giorno a dicembre (One Day in December), unatv di, concoinvolta come produttrice e protagonista, e Fifth Season. Queste informazioni sono state riportate in esclusiva da Deadline. In base a quanto riportato dalle varie fonti, Un giorno a dicembre dovrebbe basarsi sull'omonimo romanzo di successo firmato da Josie Silver. Il libro racconta la storia di Laurie ...

debutterà nel mondo delle serie televisive con One Day In December , adattamento del romanzo scritto da Josie Silver che avrà come star Lucy Boynton . L'attrice sarà coinvolta anche come

A quanto pare Drake Doremus sarà il regista della serie, opportunamente selezionato da Fifth Season, e incaricato ...La casa di produzione Fifth Season ha assunto Drake Doremus per sviluppare il progetto insieme a Joel Stillerman. Il regista di Like Crazy sarà sceneggiatore, regista e produttore della miniserie che ...