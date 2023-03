Doppia colpa: come finisce il film (Di mercoledì 15 marzo 2023) Doppia colpa è il film del 2018 diretto da Simon Kaijse. Il film è un thriller con protagonista Guy Pearce nei panni del professore universitario Evan Birch accusato di aver ucciso una studentessa scomparsa. Nella parte finale della pellicola scopriamo che il docente è innocente. Evan va in commissariato per confessare l’omicidio al detective Robert Malloy ma scopre che la ragazza è caduta dalla scogliera per un incidente. I suoi sono falsi ricordi creati dal senso di colpa. Evan Birch attraverso alcuni flashback rammenta di essere andato con la studentessa nel bosco e di averla baciata. Quando Joyce Bonner è scappata, Evan Birch crede di averla colpita e uccisa. “E’ caduta da una scogliera sul lato opposto del lago.E’ stato un incidente.E non e’ stata trovata sull’argine“, afferma il detective, ... Leggi su cultweb (Di mercoledì 15 marzo 2023)è ildel 2018 diretto da Simon Kaijse. Ilè un thriller con protagonista Guy Pearce nei panni del professore universitario Evan Birch accusato di aver ucciso una studentessa scomparsa. Nella parte finale della pellicola scopriamo che il docente è innocente. Evan va in commissariato per confessare l’omicidio al detective Robert Malloy ma scopre che la ragazza è caduta dalla scogliera per un incidente. I suoi sono falsi ricordi creati dal senso di. Evan Birch attraverso alcuni flashback rammenta di essere andato con la studentessa nel bosco e di averla baciata. Quando Joyce Bonner è scappata, Evan Birch crede di averla colpita e uccisa. “E’ caduta da una scogliera sul lato opposto del lago.E’ stato un incidente.E non e’ stata trovata sull’argine“, afferma il detective, ...

