Dopo KKR | no di TIM anche a Cassa Depositi e Prestiti e Macquarie Per la rete unica è tutto rimandato

Via libera del cda di Tim al processo competitivo per l'acquisto della futura Netco: sia il consorzio formato da Cdp e Macquarie dovranno far pervenire offerte migliorative entro il ... Per il board, l'offerta, come quella presentata da KKR, 'non riflette il valore dell'asset e le ... No anche a Cdp Il Cda di Tim, che è ancora in corso, ha rimandato al mittente anche la seconda offerta ricevuta per la rete e Sparkle. Dopo il no a KKR è arrivata la stessa risposta anche per il consorzio (peraltro economicamente le due offerte sono praticamente equivalenti, intorno ai 20 miliardi) formato da Cassa Depositi e Prestiti.

E ora, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, anche il cda di Tim, che comunque si era già espresso in questo senso con Kkr, chiede un maggiore esborso monetario ai due pretendenti. In particolare, ...Milano, 15 mar. (askanews) - Via libera del cda di Tim al processo competitivo per l'acquisto della futura Netco: sia KKR sia il consorzio formato da ... di Tim.Lo comunica una nota del gruppo Tim ...