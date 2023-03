Donzelli, il giurì d’onore: “Non ha leso l’onorabilità dei deputati dem”. Il Pd: “Si è dovuto rimangiare le parole” (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’intervento di Giovanni Donzelli sul caso Cospito “non ha leso l’onorabilità dei deputati del Pd”. È la conclusione del giurì d’onore di Montecitorio, convocato dopo le accuse lanciate dal braccio destro di Giorgia Meloni agli esponenti dem che a gennaio avevano visitato in carcere Alfredo Cospito. “Voglio sapere se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia”, aveva detto Donzelli il 31 gennaio scorso, in un intervento alla Camera che aveva anche fatto discutere per la possibile divulgazione di informazioni riservate. “Toni politicamente aspri”, li ha definiti la commissione convocata dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ma non tali da considerare lesa l’onorabilità dei deputati Serracchiani, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’intervento di Giovannisul caso Cospito “non hadeidel Pd”. È la conclusione deldi Montecitorio, convocato dopo le accuse lanciate dal braccio destro di Giorgia Meloni agli esponenti dem che a gennaio avevano visitato in carcere Alfredo Cospito. “Voglio sapere se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia”, aveva dettoil 31 gennaio scorso, in un intervento alla Camera che aveva anche fatto discutere per la possibile divulgazione di informazioni riservate. “Toni politicamente aspri”, li ha definiti la commissione convocata dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ma non tali da considerare lesadeiSerracchiani, ...

