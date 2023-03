Donne senza gonne e gonne senza donne Il lato B di Chiara Ferragni diventa situazionista (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ne è passato di tempo da quando il professor Vecchioni, anelava “una donna con la gonna”, in netto conflitto con una sinistra che considerava quell’innocente indumento lontano dai dogmi dell’epoca e che vedeva nel “Dio Jeans Uni-sex”, l’unico modo di essere la prima anticamera dell’annientamento del genere. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ne è passato di tempo da quando il professor Vecchioni, anelava “una donna con la gonna”, in netto conflitto con una sinistra che considerava quell’innocente indumento lontano dai dogmi dell’epoca e che vedeva nel “Dio Jeans Uni-sex”, l’unico modo di essere la prima anticamera dell’annientamento del genere. Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : 'Arte liberata, 1937- 1947. Capolavori salvati dalla guerra' è in corso alle @Scuderie. Un'occasione per riflettere… - peppeprovenzano : Oggi, Fdi blocca il ddl sulle detenute #madri. La Premier dice di volere più AD #donne nelle società pubbliche e… - TeresaBellanova : Senza pari opportunità, senza servizi adeguati, non possiamo caricare sulle #donne la responsabilità di non farcela… - omarsivori : Donne senza gonne e gonne senza donneIl lato B di Chiara Ferragni diventa situazionista - AntoAntoFar : RT @SusannaPagani3: @DSantanche Bugiardi! Avete cancellato di fatto OPZIONE DONNA !!! 20mila donne sono senza pensione dopo 35+ anni di lav… -