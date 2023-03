Donna salvata dagli agenti | De Stasio | “Hanno messo in pericolo se stessi”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Rosetta De, Consigliere comunale “Prima Benevento”. “Un sincero plauso alla Polizia di Stato e in particolare ai 4cheinseper salvare unache si era gettata dalla finestra della sua abitazione. In attesa dei Vigili del Fuoco, che avrebbero predisposto la rete protettiva, laha deciso di lanciarsi nel vuoto e l’unico modo per tentare di salvarla era quello di formare con i corpi una sorta di materasso per attutire il colpo della caduta. I 4della Polizia nonesitato edaccolto su di loro il corpo dellasalvandole la vita. Quando ...

Benevento . Momenti di autentica paura quelli vissuti oggi pomeriggio in via Cocchia, al rione libertà di Benevento, dove una donna è stata salvata dagli agenti delle Volanti della Questura sannita dopo essere precipitata dalla finestra del suo appartamento. Secondo una prima ipotesi, la donna si era chiusa in casa, poi è ...

"Un sincero plauso alla Polizia di Stato e in particolare ai 4 agenti che hanno messo in pericolo sé stessi per salvare una donna che si era gettata dalla finestra della sua abitazione. In attesa dei ...