Donna giù dalla finestra salvata dagli agenti, il Sap: "Grazie alla professionalità degli operatori"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Segretario Provinciale SAP Massimo Sgambato: "Il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) esprime il suo apprezzamento per il soccorso effettuato dagli agenti della squadra volante e del personale sanitario intervenuti in via Cocchia dove una Donna si è lanciata dalla finestra di un primo piano di uno stabile. E' solo Grazie alla professionalità degli operatori che si è impedito che il gesto avesse conseguenze più drammatiche. Il Sindacato auspica una pronta guarigione alla Donna e agli agenti feriti. Grazie ragazzi!"

