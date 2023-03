Docente si toglie la vita: era sotto inchiesta per una relazione con alunna. Accade a Bologna (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un insegnante, in servizio da tempo in una scuola media della provincia di Bologna, si è suicidato dopo essere stato sospeso dall'insegnamento a causa di un'inchiesta che lo riguardava per presunti rapporti illeciti con una sua alunna minorenne. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un insegnante, in servizio da tempo in una scuola media della provincia di, si è suicidato dopo essere stato sospeso dall'insegnamento a causa di un'che lo riguardava per presunti rapporti illeciti con una suaminorenne. L'articolo .

