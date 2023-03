Disturbi del comportamento alimentare, casi in aumento sotto i 13 anni e fra gli over 30 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Li colleghiamo soprattutto agli adolescenti, tuttavia anoressia e bulimia sono Disturbi del comportamento alimentare che insorgono anche in persone adulte e oggi colpiscono fasce d'età sempre più giovani. Ma a livello sanitario non si fa ancora abbastanza Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 marzo 2023) Li colleghiamo soprattutto agli adolescenti, tuttavia anoressia e bulimia sonodelche insorgono anche in persone adulte e oggi colpiscono fasce d'età sempre più giovani. Ma a livello sanitario non si fa ancora abbastanza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bambinogesu : #buongiorno a chi oggi si colora di lilla per sensibilizzare sui Disturbi del Comportamento Alimentare (#DCA).… - Radio1Rai : #FiocchettoLilla Giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. In Italia coinvolgono circa… - SkyTG24 : Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, quali sono i DCA e come riconoscerli - commentatrice10 : RT @rave3clissi: 15 marzo Giornata Nazionale del fiocchetto lilla dedicata alla lotta contro i disturbi del comportamento alimentare ?? Il… - Giulslovesharry : RT @TCDSTV: GIORNATA DEL FIOCCHETTO LILLA: giornata nazionale per il contrasto e la cura dei disturbi del comportamento alimentare?? https:/… -