Disturbi alimentari | l’ex paziente che si è curata prendendosi cura degli altri | “Anche una risata può essere di aiuto”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Anoressia, bulimia e binge eating coinvolgono in Italia 3 milioni di persone e sono la seconda causa di morte nella fascia di età tra i 12 e i 25 anni: ogni anno sono 4mila i decessi. La Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, nata 10 anni fa per sensibilizzare l’opinione pubblica suidella nutrizione e dell’alimentazione, evidenzia dati sempre più preoccupanti e aggravati negli ultimi anni dalla pandemia di Covid e mostra come gli esordi deipossano partire addirittura dagli 8-9 anni. Sono 126 i centri dedicati alladeidella nutrizione e dell’alimentazione, strutture sparse su tutto il territorio nazionale, di cui 112 pubbliche e 14 di privato accreditato. Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità hanno realizzato una piattaforma interattiva, costantemente aggiornata, dove ...