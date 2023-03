Disturbi alimentari, la psicologa: ecco come riconoscerli (Di mercoledì 15 marzo 2023) . Bulimia, anoressia, binge drinking, quali sono le cause scatenanti e le conseguenze? Ne abbiamo parlato con Bianca Rinaldo, psicoterapeuta dell’ASL Umbria 1, intervenuta a Società Anno Zero, su Radio Cusano Campus. “Coloro che soffrono di Disturbi del comportamento alimentare cambiano nel rapporto con se stessi e con gli ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) . Bulimia, anoressia, binge drinking, quali sono le cause scatenanti e le conseguenze? Ne abbiamo parlato con Bianca Rinaldo, psicoterapeuta dell’ASL Umbria 1, intervenuta a Società Anno Zero, su Radio Cusano Campus. “Coloro che soffrono didel comportamento alimentare cambiano nel rapporto con se stessi e con gli ... TAG24.

