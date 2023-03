Disturbi alimentari | Giornata del Fiocchetto Lilla | la lettera di Benedetta alla scuola contro i pregiudizi

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 15 marzo è laNazionale deldedicata ai DCA,del comportamento alimentare. Sono sempre di più le ragazze e i ragazzi che ne soffrono e che non ricevono aiuto nel modo giusto. E che spesso, purtroppo, vengono abbandonati dagli amici, de persino dfamiglia. È urgente diffondere informazioni più precise e corrette, anche nella, affinché questi ragazzi siano sostenuti adeguatamente. Per l’occasione Unobravo, servizio di supporto psicologico online, e Animenta, associazione no-profit nata con l’obiettivo di sensibilizzare sulla corretta alimentazione, hanno fatto fronte comune per cercare di arginare quella che gli esperti definiscono come una emorragia nel nostro Paese: l’aumento, soprattutto in ...