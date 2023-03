Disturbi alimentari: dove trovare online i centri specializzati in tutta Italia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono 126 le strutture sparse su tutto il territorio. L'Istituto superiore di sanità ha aggiornato i dati sulla piattaforma disponibile dallo scorso gennaio e liberamente consultabile Leggi su wired (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono 126 le strutture sparse su tutto il territorio. L'Istituto superiore di sanità ha aggiornato i dati sulla piattaforma disponibile dallo scorso gennaio e liberamente consultabile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmorosoOF : 15 marzo. Giornata del Fiocchetto Lilla contro i disturbi alimentari ?? Chiedete aiuto perché si può guarire. - sandrogozi : I disturbi alimentari impattano sulla salute psicofisica dei pazienti con ripercussioni gravi sulle relazioni socia… - TgrLeonardo : Anoressia, bulimia... Giornata mondiale dei Disturbi Alimentari. 3 milioni di casi in Italia, netta prevalenza raga… - Serena01406531 : @givdsuk non mi metterei a parlare di daniele che purtroppo ha sofferto di disturbi alimentari e li non riesce a controllarsi purtroppo - infoitsalute : Giornata fiocchetto lilla 2023, come aiutare chi soffre di disturbi alimentari -