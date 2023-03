Discesa maschile in Coppa del Mondo | Dominik Paris è quinto

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Vincent Kriechmayr vince l’ultimastagionale a Soldeu e conferma il suo secondo posto nella classifica di specialità, alle spalle di Aleksander Aamodt Kilde. Il campione austriaco chiude con il tempo di 1’26?59, con 9 centesimi di vantaggio su Romed Baumann e 13 sul tedesco Andreas Sander. Gli Azzurri sono subito dopo il podio, con ilposto di, staccato di 27 centesimi dal leader e a 14 centesimi dal podio, e il sesto di Mattia Casse, a 30 centesimi dal leader. Bene anche Florian Schieder, nono al termine della gara con 46 centesimi di ritardo. Casse chiude al sesto posto della classifica di specialità con 288 punti ed è il migliore degli azzurri, Schieder è decimo con 222 punti eundicesimo a 210. Per giovedì è in programma il superG con partenza alle 11.30 e diretta ...

Le gare ora proseguono domani, giovedì 16 marzo con il supergigante maschile e femminile.

Oggi intanto in ambito maschile si è disputata la discesa libera: vittoria dell'austriaco Kriechmayr, davanti al tedesco Baumann, terzo un altro rappresentante della Germania: Sander.