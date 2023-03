Diritti dei consumatori - Da Kennedy e Nader a Quattroruote | in difesa di chi acquista

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Chi è il consumatore, ai cuiè dedicata l'odierna giornata mondiale? Tutti noi, naturalmente, che ogni giorno, quasi in ogni momento, consumiamo dei beni, materiali e immateriali, oggetti e servizi. Da sempre è così, dai tempi in cui il consumo assumeva la forma primordiale del baratto. Senza che ce ne fosse coscienza, naturalmente, ché lo scambio di merci e favori era qualcosa di semplicemente necessario per garantirsi la sopravvivenza o poco più. Se vogliamo, quindi, parlare di consumerismo, cioè di forme di consapevolezza del ruolo e deidei, bisogna saltare agli anni 60 del secolo scorso, a quel 15 marzo del 1962 in cui John F., presidente illuminato degli States, pronunciava uno storico discorso davanti al Congresso in cui sanciva quattrofondamentali ...