Diritti civili | le opposizioni contro il governo per il No al certificato europeo di filiazione

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Esplode la protesta delleildopo il no della commissione Politiche europee del Senato all’adozione di un regolamentoche prevede l’introduzione di undi. Questo determina il riconoscimento in Italia e in ogni paese Ue dei figli delle coppie di genitori dello stesso stesso ed etero concepiti in altri paesi europei con maternità surrogata che nel nostro paese è vietata. Una decisione politica vista dallecome qualcosa che avvicina L’Italia ad Ungheria e Milano. Si oppongono alla decisione delanche il sindaco di Roma Gualtieri e il sindaco di Milano Sala. Proprio nel capoluogo lombardo è previsto per sabato un presidio a cui sono stati invitati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : Bloccare registrazione all’anagrafe dei figli di coppie Lgbt: ordine del prefetto Saccone al sindaco di Milano. E s… - chiaragribaudo : Primo vero atto ostile contro i diritti civili, firmato #Meloni e #Piantedosi. A #Milano il sindaco @BeppeSala cost… - ProVitaFamiglia : Ottima notizia ?? Difendiamo il diritto dei bambini a una mamma e un papà e a non essere oggetto di luridi commerci… - pbrex668 : RT @bon1z: le ipocrisie nauseabonde e davvero incredibili che leggo sui diritti sociali e civili da parte di chi si vanta di difenderli non… - MartaGiorgi4 : RT @eleonoramattia1: Dopo tanti anni passati a dire ci sono cose più importanti dei #DirittiCivili, ci si aspettava che si occupassero di… -

... Bologna, sempre nel pieno rispetto delle regole democratiche, è sempre stata e sempre sarà in prima fila per la difesa e la promozione deie sociali. La polemica della Lega è ...... tra karaoke, cachemire, messaggini ed una totale assenza di empatia; la "goliardia" del top manager meloniano che cita il Duce; le mani della destra sui; Matteo Salvini in versione ...L'Attualità, la politica e l'economia italiana, insieme con i temi riguardanti ie sociali, l'ambiente compresa la mobilità sostenibile e le smart city per arrivare ai temi di scienza ...

Dai migranti ai diritti civili, Piantedosi ordina stop a registrazioni figli nati da coppie omogenitoriali Il Riformista

Presidente di 3-I - Stop ai diritti civili, il sindaco di Milano Sala non ci sta - Maltrattamenti in casa di riposo, 4 arresti in Rsa a S. Donà di Piave - Mattarella a Nairobi: “Serve lucida e ...Aurora Ramazzotti ha duramente criticato la posizione del governo Meloni sui diritti civili. Alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è venuto da piangere dopo aver letto che i vertici dell ...