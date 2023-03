Direttiva Ue case green, un italiano su 2 non sa di cosa si parli: Adeguarsi alla norma? Solo se paga lo Stato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Secondo l’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, più di 1 italiano su 2 non conosce la classe energetica della propria abitazione e, addirittura, circa 1,2 milioni di persone non hanno nemmeno idea di cosa significhi questo termine. Un dato che fa riflettere, soprattutto alla luce dell’approvazione della Direttiva da parte del Parlamento europeo sulle case green, che nei prossimi anni obbligherà milioni di italiani a ristrutturare la propria abitazione per raggiungere i criteri di sostenibilità indicati dall’Ue. Ma come intendono comportarsi gli italiani rispetto questa Direttiva? Secondo i dati emersi dall’indagine, Solo 1 rispondente su 5 ha dichiarato di essere disposto ad Adeguarsi, mentre quasi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Secondo l’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, più di 1su 2 non conosce la classe energetica della propria abitazione e, addirittura, circa 1,2 milioni di persone non hanno nemmeno idea disignifichi questo termine. Un dato che fa riflettere, soprattuttoluce dell’approvazione dellada parte del Parlamento europeo sulle, che nei prossimi anni obbligherà milioni di italiani a ristrutturare la propria abitazione per raggiungere i criteri di sostenibilità indicati dall’Ue. Ma come intendono comportarsi gli italiani rispetto questa? Secondo i dati emersi dall’indagine,1 rispondente su 5 ha dichiarato di essere disposto ad, mentre quasi ...

