Diretta Napoli - Eintracht 3 - 0 | è storia | gli azzurri volano ai quarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Napoli-Eintracht, scontri con la polizia: diretta video - localteamtv : Napoli-Eintracht, tifosi tedeschi bloccati dalla polizia: diretta video - OptaPaolo : 1 - Victor Osimhen è il primo giocatore del Napoli a segnare in entrambe le gare di una fase a eliminazione diretta… - Nicola89144151 : L'Italia è l'unica nazione a portare 3 squadre ai Quarti: ???? 3 (Inter, Milan, Napoli) ???? 2 (Chelsea, Manchester Ci… - SalvioSelcia : RT @OptaPaolo: 1 - Victor Osimhen è il primo giocatore del Napoli a segnare in entrambe le gare di una fase a eliminazione diretta di Coppa… -

Ilsi impone con un secco 3 - 0 al Maradona contro l'Eintracht Francoforte. Risultato storico per gli azzurri che, anche grazie al 2 - 0 dell'andata, volano per la prima volta nella storia ai ...Ilavanza ai quarti di finale di Champions League 2022/2023: ecco le informazioni su data, orario etv e streaming del sorteggio di Nyon che andrà a definire gli accoppiamenti sia dei ...I Reds si erano classificati al secondo posto nel gruppo A alle spalle del. In Premier ... Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LADI REAL MADRID - LIVERPOOL ] REAL MADRID: Courtois T. (...

All. Glasner. 20.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Napoli-Eintracht, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023. Buongiorno amici di OA Sport e ...Tre italiane ai quarti di finale di Champions League: alle già qualificate Milan e Inter, si aggiunge il Napoli, che stasera ha battuto per 3-0 in casa l'Eintracht Francoforte, con le reti di Osimhen ...