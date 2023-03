Diplo fa un mezzo coming out | “Mi sono divertito con maschi | potrei anche fidanzarmi con un uomo”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Durante una chiacchierata nel podcast di Emily Ratajkowski,ieri ha fatto unout. Il famoso dj ha rivelato di essersi ‘’ con almeno un ragazzo ed haaggiunto che potrebbe frequentare un. Quando Emily gli ha chiesto se adesso si definisce omosessuale, il produttore ha risposto di non essere ‘non gay’. “Certo che mi’ con un ragazzo in passato. Sìsicuro sia successo. Solo non penso sia ‘gay’ fino a che non c’è il contatto tra gli sguardi. Diciamo che l’atto in se non mi definisce come gay. Se devo etichettare il mio orientamento? Penso che la miglior risposta che posso darti è che non‘non gay’. Anzi, posso dirti che ciun paio di ...