Dietro le quinte con Julia Roberts (Di mercoledì 15 marzo 2023) La celebre attrice è volto della nuova campagna firmata Chopard, un omaggio al cinema, al tempo, alla gioia di vivere. Ecco un video che racconta il backstage del nuovo progetto, 12 videoclip che verranno svelati dal 20 marzo, in cui la star non manca di dispensare energia e il suo iconico sorriso Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 marzo 2023) La celebre attrice è volto della nuova campagna firmata Chopard, un omaggio al cinema, al tempo, alla gioia di vivere. Ecco un video che racconta il backstage del nuovo progetto, 12 videoclip che verranno svelati dal 20 marzo, in cui la star non manca di dispensare energia e il suo iconico sorriso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChicQ71 : Ora lo capite a cosa servono le indagini sui governi nazionali che hanno gestito la fake-pandemia? A farli apparir… - Demiu18 : @1demetistecrin @dmtzdmr @adimfarahdizi Per me è dietro le quinte.... Troppo presto - Smile_Giulia23 : RT @Melikeit70: Non lo vedremo in TV ma almeno ci blesserà con i dietro le quinte di DOC (se spera). #DocNelleTueMani3 - Boske_DG : Stati Uniti spiegano questo? C'è qualcosa di nascosto dietro le quinte?' Portavoce ministero esteri cinese ------… - Gio55981465 : RT @CristinaPlevani: @GiusCandela C’è qualcuno che è’ invidioso di lui? Non ho mai sentito una cosa positiva nei suoi confronti, mai…soprat… -