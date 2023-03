Diede fuoco alla compagna dopo una lite: romeno condannato a 12 anni in primo grado (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il legale di Marian Codirleanu è pronto a impugnare la sentenza: "Attendiamo le motivazioni e poi valuteremo" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il legale di Marian Codirleanu è pronto a impugnare la sentenza: "Attendiamo le motivazioni e poi valuteremo"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettaparma : Pavia, diede fuoco alla compagna: condannato a 12 anni - repubblica : Gettò alcol sulla compagna e le diede fuoco con l'accendino: condannato a 12 anni per tentato omicidio [a cura dell… - rep_milano : Gettò alcol sulla compagna e le diede fuoco con l'accendino: condannato a 12 anni per tentato omicidio - Italian_Refugee : @pdnetwork @BeppeSala @chiaragribaudo Eccolo un attacco ai diritti Trieste ottobre 2021 a manifestanti autorizzati… - francobus100 : Piromane di Rimini condannato, diede fuoco a otto automobili: 'Le incendiavo per rabbia' -