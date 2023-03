“Di Oriana non sapete una cosa importante”. GF Vip, per Signorini è giusto dirlo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Come ormai è di tradizione, Alfonso Signorini ogni settimana è solito rispondere garbatamente ai lettori sulle pagine di Chi. Per quanto concerne l’ultima puntata qualcuno sperava in un punizione per Daniele Dal Moro. Lui ha svelato perché non c’è stato e che cosa pensa del veneto e Oriana Marzoli al GF Vip 7. Si piaceranno pure, ma Daniele Dal Moro e la venezuelana non fanno altro che litigare, senza poter fare decollare la loro storia, come anche una semplice frequentazione. Il problema, per il pubblico, è lui, che usa scuse, non ascolta al GF Vip 7. In più tratterebbe male Oriana Marzoli. Alfonso Signorini dice la sua. GF Vip, Alfonso Signorini difende il comportamento di Oriana Marzoli “Egregio direttore, ho apprezzato i suoi discorsi durante le ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 15 marzo 2023) Come ormai è di tradizione, Alfonsoogni settimana è solito rispondere garbatamente ai lettori sulle pagine di Chi. Per quanto concerne l’ultima puntata qualcuno sperava in un punizione per Daniele Dal Moro. Lui ha svelato perché non c’è stato e chepensa del veneto eMarzoli al GF Vip 7. Si piaceranno pure, ma Daniele Dal Moro e la venezuelana non fanno altro che litigare, senza poter fare decollare la loro storia, come anche una semplice frequentazione. Il problema, per il pubblico, è lui, che usa scuse, non ascolta al GF Vip 7. In più tratterebbe maleMarzoli. Alfonsodice la sua. GF Vip, Alfonsodifende il comportamento diMarzoli “Egregio direttore, ho apprezzato i suoi discorsi durante le ...

