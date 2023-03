Di Napoli | «Mi assumo le responsabilità della sconfitta | dovevo sostituire Zullo»

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – «Il primo tempo è stato molto equilibrato ed abbiamo concesso poco. Dopo il pareggio abbiamo avuto due palle per portarci in vantaggio ma non ci siamo riusciti. Il responsabilesono io perché non ho sostituito Walterche era stato già ammonito». Così Raffaele Di, tecnico del Giugliano. «Alla squadra non posso dire nulla se non di perseverare nel loro percorso – afferma Di– Non è vero che nel secondo tempo non abbiamo giocato. Fino all’espulsione abbiamo concesso molto poco, poi la partita ha avuto tutta un’altra storia. È un campionato molto livellato. Con due vittorie si va su, con due sconfitte si va giù. Non ci accontentiamo e guardiamo avanti con ottimismo». L'articolo proviene da Anteprima24.it.