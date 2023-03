Di Lorenzo: “Molti ex giocatori del Napoli vogliono tornare”. C’è un caso clamoroso (Di mercoledì 15 marzo 2023) Di Lorenzo: “Molti ex giocatori del Napoli vorrebbero tornare”. Le parole del capitano azzurro a rivista undici. Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rivelato in un’intervista a Undici che Molti degli ex calciatori che hanno lasciato la squadra partenopea durante l’estate provano nostalgia per la città, per la società e per i tifosi e sarebbero disposti a tornare. Di Lorenzo ha spiegato che la stagione del Napoli è stata sorprendente e che il gruppo sta lavorando bene, nonostante le partenze di alcuni giocatori simbolo come Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz. Il retroscena che il capitano ha voluto svelare riguarda proprio il clima che si respirava in estate, quando ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Di: “exdelvorrebbero”. Le parole del capitano azzurro a rivista undici. Il capitano del, Giovanni Di, ha rivelato in un’intervista a Undici chedegli ex calciatori che hanno lasciato la squadra partenopea durante l’estate provano nostalgia per la città, per la società e per i tifosi e sarebbero disposti a. Diha spiegato che la stagione delè stata sorprendente e che il gruppo sta lavorando bene, nonostante le partenze di alcunisimbolo come Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz. Il retroscena che il capitano ha voluto svelare riguarda proprio il clima che si respirava in estate, quando ...

