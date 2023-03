Di corsa in tangenziale, a Milano due turisti inglesi fanno jogging tra gli svincoli di Corsico (Di mercoledì 15 marzo 2023) Rovazzi cantava di voler andare col trattore in tangenziale ma c’è chi l’ha voluta fare più originale: sulla quattro corsie di Milano due inglesi hanno deciso di fare jogging, incuranti del pericolo e anche dello smog. E’ accaduto martedì mattina intorno alle 8. I podisti sprezzanti del pericolo sono due turisti di 50 e 51 anni che per la loro attività fisica quotidiana hanno scelto la corsia d’emergenza degli svincoli di Corsico, via Lorenteggio e Assago, della tangenziale ovest del capoluogo lombardo. Sono stati alcuni automobilisti a dare l’allarme al 112. A quel punto sono comparsi gli avvisi sui pannelli luminosi e l’allarme è stato rilanciato su Isoradio. Alla fine la coppia è stata rintracciata dalla polizia stradale ed è stata fermata. I due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Rovazzi cantava di voler andare col trattore inma c’è chi l’ha voluta fare più originale: sulla quattro corsie diduehanno deciso di fare, incuranti del pericolo e anche dello smog. E’ accaduto martedì mattina intorno alle 8. I podisti sprezzanti del pericolo sono duedi 50 e 51 anni che per la loro attività fisica quotidiana hanno scelto la corsia d’emergenza deglidi, via Lorenteggio e Assago, dellaovest del capoluogo lombardo. Sono stati alcuni automobilisti a dare l’allarme al 112. A quel punto sono comparsi gli avvisi sui pannelli luminosi e l’allarme è stato rilanciato su Isoradio. Alla fine la coppia è stata rintracciata dalla polizia stradale ed è stata fermata. I due ...

