Di Canio: «Il Napoli non deve temere nessuno in Champions» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Paolo Di Canio, opinionista ed ex attaccante della Lazio, sulla stagione del Napoli di Spalletti Paolo Di Canio ha parlato a Il Mattino in vista di Napoli-Eintracht Francoforte. PAROLE – «Nei momenti topici l'esperienza fa la differenza. Già mi sono proiettato avanti e sono curioso: voglio vederlo contro una squadra di blasone nel momento di difficoltà. Come reagiscono i giocatori e che scelte fanno. Se mantengono questa freschezza, non hanno paura di incontrare nessuno e possono giocarsi le loro carte. Tutto può accadere. Per quello che hanno dimostrato in tre quarti di stagione non devono temere niente e nessuno. Perché anche quelli che subentrano fanno la differenza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

