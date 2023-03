Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ereike05 : La destra sta provando in tutti i modi a scaricare altrove le proprie pesanti responsabilità, ribattendo con ignora… - globalistIT : - LorenzoCianti : @Capezzone BRUTTO, FASSSISSSTAH, RETROGRADO! Magari legge pure quel “giornale di destra xenofoba” de La Verità (cit. Gribaudo) ???? - manginobrioches : @afgibi @matteosalvinimi Perfetto. Infatti mi batto per il cambiamento (la democrazia funziona così). Intanto rilev… - TrueHameronFan : @Gigadesires Disse il fine intellettuale a cui potrebbe arriverare presto una querela da Mentana. Invece di credere… -

Va infatti sottolineato come la principale 'linea difensiva' delladi governo - il non essere intervenuti perché l'imbarcazione si trovava in acque territoriali libiche - è falsa e priva di ...E' lo sdoganamento di quei partiti di estremache da anni fanno capolino in maniera sempre ... l'esistenza di un "Partito nazionalsocialista italiano dei lavoratori" di matrice nazista,...Perché, tanto per essere chiari, in Africa ci sono milioni di persone che sognano una vita migliore ma questo non vuol dire - come viene evocato dalla retorica dellareazionaria e- ...

Destra xenofoba e ignorante: non sa la differenza tra acque territoriali libiche e zona Sar Globalist.it

“La Polonia è il confine morale e materiale dell’Occidente” ha detto Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti, a conclusione della sua ...Le parole disumane del ministro Piantedosi, l’indecente scaricabarile delle responsabilità del mancato soccorso, il globo terracqueo”: Poi l'insensibilità alle critiche che suona come il “me ne frego” ...