Dessert al cioccolato, goloso e salutare! (Di mercoledì 15 marzo 2023) Questo Dessert goloso alla banana e cacao è irresistibile ed è adatto davvero a tutti. Non contiene farina, ma fiocchi d'avena, il che lo rende perfetto anche per i celiaci. Morbido e invitante, viene ricoperto da una ganache di cioccolato e panna che lo rende incredibilmente appetitoso. Ideale per gli sportivi, questo dolce contiene un'ottima ricarica di magnesio, potassio e sali minerali, ma non temete: piacerà tantissimo anche ai piccoli di casa. Leggero e nutriente, regala un pieno di vitalità e voi cederete a cuore leggero di fronte alle loro richieste di un bis! Che aspettate? Allacciatevi il grembiule, si comincia! Per questo Dessert procuratevi: 150 ml di latte caldo. 70 g di fiocchi d'avena. 1 banana. 1 uovo. 20 g di cacao. 0,5 cucchiaini di lievito in polvere. 2 cucchiaini di zucchero a piacere. per la ...

