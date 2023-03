Deodorante con allume di rocca: top 5 dei migliori prodotti in commercio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Naturale e rispettoso della pelle: il Deodorante con allume di rocca è tra i rimedi biologici più diffusi contro la sudorazione. Via cattivi odori e batteri grazie ad un prodotto dalle numerose proprietà. Deodorante con allume di rocca, cos’è? L’allume di rocca o allume di potassio è una particolare tipologia di sale che in natura si presenta come un solido inodore e incolore. Viene estratto dalla pietra di allume, bauxite, creolite o argilla. Utilizzato in antichità già per diversi scopi; nel tessile come fissante per tinture, in medicina come emostatico, oggi il suo uso più comune è soprattutto nella cosmetica, grazie alle sue proprietà deodoranti, antitraspiranti e antibatteriche. Il ... Leggi su moltouomo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Naturale e rispettoso della pelle: ilcondiè tra i rimedi biologici più diffusi contro la sudorazione. Via cattivi odori e batteri grazie ad un prodotto dalle numerose proprietà.condi, cos’è? L’didi potassio è una particolare tipologia di sale che in natura si presenta come un solido inodore e incolore. Viene estratto dalla pietra di, bauxite, creolite o argilla. Utilizzato in antichità già per diversi scopi; nel tessile come fissante per tinture, in medicina come emostatico, oggi il suo uso più comune è soprattutto nella cosmetica, grazie alle sue proprietà deodoranti, antitraspiranti e antibatteriche. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LS_Shopping : ?? Adidas, Confezione Regalo Donna Climacool&Fresh, Deodorante Spray 150 ml e Gel Doccia Bagnoschiuma 250 ml ??… - motortrendIT : POV: Tu con l'accendino e il deodorante quando ti entra una vespa gigante in camera ???? #DieselBrothers - sabato al… - offerte64 : Borotalco, Deodorante Roll On Attivo Giallo, Senza Alcool, con Molecole Anti Odore per Profumo a Rilascio Graduale,… - baumanstyle : Passata ad altre maniera di sopravvivenza con il deodorante per ambienti automatico (le candele non erano abbastanz… - vigui002 : @junginkgo @chiaraadeleoo Agnese ma se io non mi lavo con sapone e deodorante mi muoiono i colleghi, già ho l'alito… -