Delega fiscale, Landini (Cgil): “Il governo la ritiri. Ridurre le aliquote favorisce i redditi alti e la flat tax viola la progressività” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo la prima bocciatura arrivata a valle dell’incontro con il governo, la Cgil va all’attacco contro la Delega fiscale attesa giovedì in consiglio dei ministri. “Si è registrato l’ennesimo strappo con il mondo che rappresentiamo, sia per il metodo che per il merito. E siccome il fisco è la madre di tutte le battaglie, perché rappresenta il patto sociale e di cittadinanza alla base di qualunque comunità nazionale chiediamo che il governo ritiri la Delega per avviare un confronto di merito con le organizzazioni sindacali sulle scelte perché non è più accettabile che le entrate fiscali si reggano di fatto sul lavoro dipendente e pensionati”, ha scandito il leader Maurizio Landini dal palco del XIX congresso della confederazione in corso a Rimini. “Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo la prima bocciatura arrivata a valle dell’incontro con il, lava all’attacco contro laattesa giovedì in consiglio dei ministri. “Si è registrato l’ennesimo strappo con il mondo che rappresentiamo, sia per il metodo che per il merito. E siccome il fisco è la madre di tutte le battaglie, perché rappresenta il patto sociale e di cittadinanza alla base di qualunque comunità nazionale chiediamo che illaper avviare un confronto di merito con le organizzazioni sindacali sulle scelte perché non è più accettabile che le entrate fiscali si reggano di fatto sul lavoro dipendente e pensionati”, ha scandito il leader Mauriziodal palco del XIX congresso della confederazione in corso a Rimini. “Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Nel consiglio dei ministri di giovedì il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele… - fattoquotidiano : Governo #Meloni, ecco il #condono fiscale per gli evasori: depenalizzati sia le dichiarazioni fiscali infedeli sia… - Flavr7 : RT @romainquilini: l'art. 5, lettera c) della delega fiscale, il Governo prevede una cedolare secca per immobili ad uso NON abitativo. Un r… - GianfrancoGasb1 : RT @CislNazionale: ?? “Se il governo non risponderà alle nostre richieste e priorità, il sindacato si mobiliterà”: #LuigiSbarra al #Tg3 parl… - ferdi_uliano : RT @CislNazionale: Il segretario generale della Cisl, #LuigiSbarra, sull'ìncontro col governo relativamente alla riforma fiscale: 'Inadegua… -