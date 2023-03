Del Piero: «Inter, grande difesa! Porto incredibile negli ultimi minuti» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Del Piero ha ripercorso brevemente la gara del Do Dragao fra Porto e Inter, che ha dato la qualificazione ai quarti alla squadra nerazzurra. grande prestazione della difesa OTTIMA FASE DIFENSIVA ? Alessandro Del Piero, ospite negli studi di Sky Calcio Champions League, è ritornato sulla gara di ieri della squadra di Inzaghi: «L’Inter ieri non poteva fare altro ad un certo punto, a mio avviso negli ultimi minuti il Porto è stato incredibile nella forza, nel pressing e anche nella lucidità perché non buttava mai la palla in area a caso, ma costruiva azioni. L’Inter però è stata a brava rimanere lì, a difendersi. E alla fine ha passato il ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Delha ripercorso brevemente la gara del Do Dragao fra, che ha dato la qualificazione ai quarti alla squadra nerazzurra.prestazione della difesa OTTIMA FASE DIFENSIVA ? Alessandro Del, ospitestudi di Sky Calcio Champions League, è ritornato sulla gara di ieri della squadra di Inzaghi: «L’ieri non poteva fare altro ad un certo punto, a mio avvisoilè statonella forza, nel pressing e anche nella lucidità perché non buttava mai la palla in area a caso, ma costruiva azioni. L’però è stata a brava rimanere lì, a difendersi. E alla fine ha passato il ...

