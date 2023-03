Decoro urbano Fiesole, quando l’antenna “copre” il campanile (Di mercoledì 15 marzo 2023) Capita spesso di arrabbiarci quando “cade” la linea del telefonino magari durante una importante chiacchierata o che internet “balbetti” ma non sopportiamo che un bel panorama venga in parte oscurato da un antenna collocata in una zona da ammirare. Succede a Fiesole, ad esempio, la città di 13mila abitanti considerata da sempre uno dei borghi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Capita spesso di arrabbiarci“cade” la linea del telefonino magari durante una importante chiacchierata o che internet “balbetti” ma non sopportiamo che un bel panorama venga in parte oscurato da un antenna collocata in una zona da ammirare. Succede a, ad esempio, la città di 13mila abitanti considerata da sempre uno dei borghi ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NancyinRome : Geniale x il decoro urbano e sopratutto x la mobilità di chiunque deve attraversare le strisce con la sedia a rotel… - Angelo006100 : RT @PresidioItalico: @gualtierieurope @BeppeSala @matteolepore Un sindaco che non pensa al decoro urbano, e alla sicurezza, come tutti i pi… - PresidioItalico : @gualtierieurope @BeppeSala @matteolepore Un sindaco che non pensa al decoro urbano, e alla sicurezza, come tutti i… - Webmartetv : Scordia | Decoro urbano e igiene pubblica, lanciata campagna di sensibilizzazione - - GazzettadiSiena : Intervento degli assessorati alle politiche giovanili e decoro urbano -