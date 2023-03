De Luca: Richiesto incontro per i lavori alla Caserma Tofano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nocera Inferiore, Piero De Luca (Pd): “Richiesto incontro alla Soprintendenza per i lavori strutturali alla Caserma Tofano. Percorso condiviso con il sindaco De Maio” La richiesta di un incontro alla dirigente della soprintendenza delle belle arti e del paesaggio di Salerno, Raffaella Bonaudo è l’iniziativa del deputato Dem On. Piero De Luca e del sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio. “Vogliamo condividere l’iter dei lavori strutturali dell’ ex Caserma Tofano-spiega il deputato Dem-alla luce del finanziamento di 4,9 milioni di euro per l’adeguamento degli spazi, concesso dal precedente governo in carica. La ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nocera Inferiore, Piero De(Pd): “Soprintendenza per istrutturali. Percorso condiviso con il sindaco De Maio” La richiesta di undirigente della soprintendenza delle belle arti e del paesaggio di Salerno, Raffaella Bonaudo è l’iniziativa del deputato Dem On. Piero Dee del sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio. “Vogliamo condividere l’iter deistrutturali dell’ ex-spiega il deputato Dem-luce del finanziamento di 4,9 milioni di euro per l’adeguamento degli spazi, concesso dal precedente governo in carica. La ...

