De Laurentiis | La riforma della Champions League è una follia | mette in pericolo giocatori e club

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Aurelio De, presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sport Bidl, in merito allaa 36 squadre, di seguito le sue parole: "È una, metti inla salute deie le finanze dei. Tutto il torneo deve essere radicalmente cambiato. La mia proposta potrebbe fruttare almeno dieci miliardi di euro. Ma dovresti ridurre i campionati nazionali, ad esempio a 16 invece di 18 o 20 come adesso. Ciò ridurrebbe il carico dei primi seiin ciascuno dei cinque principali campionati: Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e Italia. Tutti contro tutti con gare singole. L'ECA non rappresenta più i, ormai è diventata tutt'uno con ...

De Laurentiis Uefa Napoli. La critica è rivolta specialmente a quella che sarà la nuova riforma, che entrerà in vigore dal 2024, che prevede 36 club anzichè 32, con 8 partite disputate in ogni girone, ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Sport Bild della riforma Champions con le 36 squadre a partire dal 2024: "È una follia, metti in pericolo la salute dei giocatori e le ...