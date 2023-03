(Di mercoledì 15 marzo 2023) Aurelio Deritiene che laè unaed indica la suaper il futuro della competizione europea Il presidente del Napoli Aurelio Deprende posizione sulladellaLeague che dovrebbe andare in funzione sin dal 2024. Al giornale tedesco Sport Bild, il massimo dirigente del club azzurro parla dellacon le 36 squadre ed indica qual è la suaper il futuro: “È una, metti in pericolo la salute dei giocatori e le finanze dei club. Tutto il torneo deve essere radicalmente cambiato. La miapotrebbe fruttare almeno dieci miliardi di euro. Ma dovresti ridurre i campionati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : De Laurentiis: 'La riforma Champions è una follia. Ecco la mia proposta' #ChampionsLeague #DeLaurentiis #riforma… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: De Laurentiis contro la UEFA: “È un circo, propongo una riforma” - Tutto_CalcioNew : #Napoli, #De Laurentiis: 'La nuova #ChampionsLeague è una follia' #15marzo #tuttocalcionews #calcio - infoitsport : De Laurentiis contro la UEFA: “È un circo, propongo una riforma” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORT BILD - ADL: 'Riforma Champions League? Una follia, ho una proposta che potrebbe portare almeno 10 miliardi di eur… -

Dea Sport Bild sulla Champions A Sport Bild, Decommenta così ladell'UEFA per la nuova formula della Champions League : Nella proposta di De, inoltre, ...Poi mi chiedo di cosa parlano esattamente Gravina e Deseduti allo stesso tavolo. A ... E' tempo di faretotale della Giustizia Sportiva, il nostro calcio non può permettersi un ...... sostenuto dalla cordata di Lotito , Dee Commisso " adesso sono ai minimi storici. In ... In attesa delladello statuto , a cui sta lavorando lo stesso Casini, e che, oltre a ...

De Laurentiis: "La nuova Champions è una follia! La mia riforma ... CalcioNapoli24

De Laurentiis Uefa Napoli. La critica è rivolta specialmente a quella che sarà la nuova riforma, che entrerà in vigore dal 2024, che prevede 36 club anzichè 32, con 8 partite disputate in ogni girone, ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Bild in merito alla riforma della Champions a 36 squadre che entrerà in vigore dal 2024: "È una follia, metti ...