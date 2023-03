De Kleijn vince la Milano - Torino alla media record di 48 194 km h | gli highlights

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo 104 edizioni l'inno olandese risuona per la prima volta. A riuscire nell'impresa è stato Arvid De, portacolori della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solops : Ciclismo, Arvid De Kleijn vince la Milano-Torino battendo Gaviria e Van Uden - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO Milano-Torino, vince l'olandese De Kleijn Battuti in volata Gaviria e Van Uden #SkySport #Ciclismo - quotidianopiem : Ciclismo, Arvid De Kleijn vince la Milano-Torino battendo Gaviria e Van Uden - infoitsport : Ciclismo, Milano-Torino: vince Arvid de Kleijn - infoitsport : Milano-Torino: De Kleijn vince su Gaviria, Moschetti quinto -

Dopo 104 edizioni l'inno olandese risuona per la prima volta alla Milano - Torino. A riuscire nell'impresa è stato Arvid De, portacolori della ...Arvid De(Tudor Pro Cycling)la 104edizione della Milano - Torino. Sul traguardo finale di Orbassano, il corridore olandese ha preceduto in volata il colombiano Fernando Gaviria Rendon (Movistar ...RISULTATO FINALE 1 - Arvid De(Tudor Pro Cycling) 192 km in 3h59'02' alla media di 48.194 km/h 2 - Fernando Gaviria Rendon (Movistar Team) s.t. 3 - Casper Van Uden (Team DSM) s.t. ...

Ciclismo, Arvid De Kleijn vince la Milano-Torino battendo Gaviria e Van Uden Quotidiano Piemontese

De Kleijn vuole condividere la sua gioia: "Sarà molto felice anche Fabian Cancellara, è una vittoria importante arrivata con tanto lavoro di squadra" aggiunge il ventottenne. Nella volata finale però ...La prima vittoria di un olandese, il 28enne Arvid De Kleijn, al successo più importante della carriera ... Sono mancate le grandi firme, dopo le ultime due edizioni vinte da Primoz Roglic e Mark ...