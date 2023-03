De Falco | macché serie C | “Le punte segneranno e la Strega si salverà con i tifosi”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Non vuole nemmeno prenderla in considerazione quell’ipotesi, Andrea De. Per lui l’eventualità di una retrocessione del Benevento inC non ha ragione di esistere. Faro della squadra di Auteri che firmò la promozione nel campionato cadetto al termine del leggendario campionato 2015/16, il centrocampista marchigiano è ora al Tre Fiori, compagine di San Marino con cui ha debuttato persino in Europa la scorsa estate. E’ successo nel mese di luglio, e la campagna in Conference League non fu nemmeno la classica ‘toccata e fuga’. Un turno superato, il primo, contro i lussemburghesi del Fola (prima volta per una squadra di San Marino) e il sogno accarezzato di far fuori anche il Torshavn, club delle Isole Far Oer. Ko esterno 1-0 all’andata, 0-0 con qualche rimpianto al ritorno. Ma tanti, fragorosi applausi per ...