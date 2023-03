David Cronenberg compie 80 anni | bilanci e ossessioni del regista de “La Mosca”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilcanadese80. Dopo aver scritto una gran quantità di racconti fantascientifici, comincia a dedicarsi al cinema realizzando quattro cortometraggi e i suoi primi due lungometraggi a bassa distribuzione: Stereo (1969) e Crimes of the Future (1970). Nel 1975 scrive e dirige Il demone sotto la pelle, primo film ad avere una regolare distribuzione e a essere programmato anche in Italia. Attraverso tutto l’arco della sua carriera, il cinema dimuove da tematiche sociali verso un’analisi dell’interiorità umana (come in A History of Violence). I suoi primi film si incentrano sulla modifica del corpo umano da parte di scienziati, e si risolvono in un’anarchia sociale. Più avanticomincia ad interessarsi all’angoscia ...

Leggi Anche 'Crimes of the future', il ritorno ditra distopia ed evoluzione dei corpi Gli inizi Un'interessante definizione die del suo cinema l'ha fornita Martin Scorsese: 'è il XX secolo, qualcosa che sfortunatamente noi non riusciamo a controllare, nel senso che non controlliamo l'imminente ...È il nome a cui è ricollegato per antonomasia il concetto stesso di body horror : quel filone di cuiè stato, se non il padre fondatore, senz'altro l'esponente di maggior rilievo, colui che ne ha esplorato appieno le potenzialità e le declinazioni. Eppure, al di là dell'immediatezza ...Il regista canadese è nato a Toronto il 15 marzo del 1943. In carriera ha dato vita a capolavori che hanno saputo scavalcare i confini del cinema di genere, da La Mosca all'ultimo Crimes of the Future ...

David Cronenberg compie 80 anni il 15 marzo. In oltre mezzo secolo di carriera dietro alla macchina da presa ha offerto una filmografia personale e originale che ha saputo scavalcare i confini del cin ...David Cronenberg festeggia 80 anni e una carriera che lo ha consacrato fra i più originali cineasti di sempre: da Videodrome a Inseparabili, ripercorriamo i suoi grandi film.