Darmian rinuncia al galateo | in Porto-Inter non fa passare nulla

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Matteoè uno dei protagonisti di(0-0), ritorno degli ottavi di Champions League. Prova sontuosa da parte del numero 36, che respinge egregiamente ogni assaltoghese. MVP SECONDARIO – Matteoè uno dei migliori in campo didi ieri sera. Checché ne dica la UEFA, che al termine del match nomina Hakan Calhanoglu MVP della partita. In una prova di intensità difensiva estrema per i nerazzurri, il numero 36 non va mai in sofferenza. Come una sorta di Gandalfista, non faniente e nessuno dalle sue parti. E senza farsi troppi scrupoli nell’usare anche le maniere forti se necessario. Regalando così l’ennesima conferma su un aspetto, in questa stagione fin qui ottima per lui. CERTIFICATO ...

Al 40' l'Inter reclama un rigore per il contatto tra Galeno e Darmian, per arbitro e Var tutto regolare. Il Porto non riesce a colpire quando ha l'opportunità e servono 2 miracoli ravvicinati di Onana per salvare l'Inter.

