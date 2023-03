Darmian: «Messo tutto in campo oggi, andata bene! Siamo felici» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Darmian fra i migliori in campo di Porto-Inter, peraltro da ammonito. Queste le sue parole a Inter TV nel dopogara. AVANTI – Grande gioia per Matteo Darmian: «Siamo molto felici per il passaggio del turno ci tenevamo molto. Dopo la sconfitta di La Spezia dette tante cose ma Siamo consapevoli della nostra forza e torniamo a casa felici. Sapevamo che era difficile, sono una buona squadra loro. Abbiamo Messo tutto stasera: andata bene. Merito di tutti noi, grande lavoro. Adesso guardiamo alla prossima super sfida, poi vedremo chi ci toccherà». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023)fra i migliori indi Porto-Inter, peraltro da ammonito. Queste le sue parole a Inter TV nel dopogara. AVANTI – Grande gioia per Matteo: «moltoper il passaggio del turno ci tenevamo molto. Dopo la sconfitta di La Spezia dette tante cose maconsapevoli della nostra forza e torniamo a casa. Sapevamo che era difficile, sono una buona squadra loro. Abbiamostasera:bene. Merito di tutti noi, grande lavoro. Adesso guardiamo alla prossima super sfida, poi vedremo chi ci toccherà». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...

