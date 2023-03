Daniele Scardina, le sue attuali condizioni: “I medici hanno diminuito il dosaggio” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Spuntano nuovi aggiornamenti in merito alle condizioni di Daniele Scardina che dal 28 febbraio 2023 è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dopo un malore avvertito al termine di una sessione di allenamento. A seguito dell’operazione, i cari attendono il risveglio dell’atleta. A svelare cosa sta succedendo in questi giorni è stato il promoter Alessandro Cherchi, il quale si è detto abbastanza ottimista. Non a caso, i medici hanno incominciato a diminuire il dosaggio dei farmaci in vista del risveglio. Daniele Scardina: come sta il pugile? C’è ancora tanta apprensione intorno a Daniele Scardina, ma l’ultimo bollettino medico pare piuttosto rassicurante. E’ il promoter Alessandro Cherchi a svelare ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 15 marzo 2023) Spuntano nuovi aggiornamenti in merito allediche dal 28 febbraio 2023 è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dopo un malore avvertito al termine di una sessione di allenamento. A seguito dell’operazione, i cari attendono il risveglio dell’atleta. A svelare cosa sta succedendo in questi giorni è stato il promoter Alessandro Cherchi, il quale si è detto abbastanza ottimista. Non a caso, iincominciato a diminuire ildei farmaci in vista del risveglio.: come sta il pugile? C’è ancora tanta apprensione intorno a, ma l’ultimo bollettino medico pare piuttosto rassicurante. E’ il promoter Alessandro Cherchi a svelare ...

