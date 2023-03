(Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti” di, “monitorati con l’elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione quindi in lievema è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa”. L’ospedale Humanitas di Rozzano ha puntualizzato così, con un comunicato su richiesta della famiglia, ledi salute di, il pugile da due settimane ricoverato per un grave malore al termine di un allenamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipItalia3 : Le condizioni di Daniele Scardina sono in leggero miglioramento, ecco l'ultimo bollettino medico #DanieleScardina… - sportli26181512 : Scardina, il bollettino medico: 'Progressivi miglioramenti, respira in modo autonomo': La nota diramata dall'ospeda… - News24_it : Daniele Scardina, condizioni in progressivo miglioramento - discoradioIT : le condizioni di Daniele Scardina - vivereitalia : Daniele Scardina, condizioni in progressivo miglioramento -

"A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti" di, "monitorati con l'elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione quindi in lieve ...Così l'ospedale Humanitas di Rozzano, informa, su richiesta della famiglia, sulle condizioni del pugilericoverato in coma dallo scorso 28 febbraio, dopo un malore avvertito al ...Buone notizie arrivano dall' Humanitas di Rozzano sulle condizioni di. Il pugile, non più tardi di due settimane fa, era rimasto improvvisamente accasciato a terra nella palestra in cui era solito allenarsi. Da lì in poi un turbinio di notizie che ...

Daniele Scardina, l'ultimo bollettino: "Situazione in miglioramento" Corriere dello Sport

"La situazione è in lieve miglioramento". Lo spiega l'ultimo bollettino dell'ospedale Humanitas di Rozzano sulle condizioni di Daniele Scardina. "A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti, ...Respira in modo autonomo Daniele Scardina, il pugile, noto come King Toretto, che si trova ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano da quando, lo scorso 28 febbraio, è stato colto da un malore.