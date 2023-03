Daniele Scardina, condizioni in progressivo miglioramento (Di mercoledì 15 marzo 2023) "A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti" di Daniele Scardina, "monitorati con l'elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) "A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti" di, "monitorati con l'elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare ...

