Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli pronti per una romantica cena nel loft (Di mercoledì 15 marzo 2023) Qualche ora fa, nel cortiletto della casa del Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli ha rivelato alle sue amiche Sofia Giaele De Donà e Milena Miconi che farà una cena con Daniele Dal Moro. La cena si terrà questa sera, mercoledì 15 marzo 2023, nel loft della casa. Dunque per i due concorrenti ci sarà una privacy non indifferente visto che non saranno presenti gli altri inquilini. E si prospetta già un’atmosfera particolarmente romantica che forse potrebbe portare ad una svolta definitiva nel rapporto tra gli Oriele, chissà. Intanto andiamo a vedere che cosa ha raccontato Oriana a tal proposito. Oriana Marzoli svela tutto sulla cena che farà con Daniele Dal ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 marzo 2023) Qualche ora fa, nel cortiletto della casa del Grande Fratello Vip 7,ha rivelato alle sue amiche Sofia Giaele De Donà e Milena Miconi che farà unaconDal. Lasi terrà questa sera, mercoledì 15 marzo 2023, neldella casa. Dunque per i due concorrenti ci sarà una privacy non indifferente visto che non saranno presenti gli altri inquilini. E si prospetta già un’atmosfera particolarmenteche forse potrebbe portare ad una svolta definitiva nel rapporto tra gli Oriele, chissà. Intanto andiamo a vedere che cosa ha raccontatoa tal proposito.svela tutto sullache farà conDal ...

