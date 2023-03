Dalla Germania: “Napoli, scene di follia sui tifosi dell’Eintracht” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Eintracht, l’arrivo degli ultras a Napoli: scene di follia e preoccupazioni per la sicurezza. La denuncia Dalla Germania. L’arrivo degli ultras dell’Eintracht Francoforte a Napoli il 14 marzo ha fatto parlare di sé non solo in Italia ma anche in Germania. Secondo quanto riportato Dalla Bild, si sono verificate “scene di follia” quando i tifosi tedeschi e quelli dell’Atalanta sono stati fermati dalle forze dell’ordine alla Stazione Centrale di Napoli. Nonostante l’esclusione dei tifosi Dalla partita, gli ultras sono riusciti a prenotare un hotel a pochi metri da quello della squadra dell’Eintracht. La polizia ha fermato ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Eintracht, l’arrivo degli ultras adie preoccupazioni per la sicurezza. La denuncia. L’arrivo degli ultrasFrancoforte ail 14 marzo ha fatto parlare di sé non solo in Italia ma anche in. Secondo quanto riportatoBild, si sono verificate “di” quando itedeschi e quelli dell’Atalanta sono stati fermati dalle forze dell’ordine alla Stazione Centrale di. Nonostante l’esclusione deipartita, gli ultras sono riusciti a prenotare un hotel a pochi metri da quello della squadra. La polizia ha fermato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Sul #NordStream2, ottima tattica 1) Prendere tempo 2) Screditare giornalisti 3) Accusarsi a vicenda tra “alleati… - TCommodity : Una decisione poco comprensibile quella adottata dalla Ue che potrebbe rispondere a dinamiche politiche interne all… - napolipiucom : Dalla Germania: 'Napoli, scene di follia sui tifosi dell'Eintracht' #bild #Champions #napoli #tifosiHeintracht… - RItaliano3 : RT @Limbolimbo18: In Germania hanno ammesso che il vaccino covid ha effetti collaterali non trascurabili e che fare pressione psicologica,… - cpc464_a500 : RT @Limbolimbo18: In Germania hanno ammesso che il vaccino covid ha effetti collaterali non trascurabili e che fare pressione psicologica,… -