Dalla Germania | ipotesi Loew come possibile nuovo CT del Brasile

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Fra i vari Carlo Ancelotti e Pep Guardiola,suggestive più che altro per la panchina delspunta un altro grande nome, al momento senza incarico. Si tratta di Joachimche, dopo essersi laureato Campione del Mondo proprio innel 2014 con la, potrebbe decidere di ripartire sempre in sella di una nazionale. Dopo il deludente Mondiale in Qatar dello scorso dicembre si è aperta la successione di Tite sulla panchina della Seleçao. La notizia arriva direttamente, nello specificoBild, che lancia Joachimuno dei possibili candidati per la corsa alla panchina del. Proprio ilper ...