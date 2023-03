Dal Parlamento Ue ok alle case "green". L'Italia non ci sta: "È una patrimoniale" (Di mercoledì 15 marzo 2023) A Strasburgo arriva il primo via libera alla direttiva sugli edifici di classe "E" entro il 2030. Il ministro Pichetto: "Obiettivi non raggiungibili" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) A Strasburgo arriva il primo via libera alla direttiva sugli edifici di classe "E" entro il 2030. Il ministro Pichetto: "Obiettivi non raggiungibili"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Secondo la normativa votata oggi dal Parlamento Europeo, i Paesi membri devono riqualificare almeno il 15% degli ed… - matteosalvinimi : Il nostro impegno prosegue, per rispettare l’ambiente tutelando lavoro e imprese: grande soddisfazione dopo l’incon… - LegaSalvini : Case green, Lega Parlamento Europeo: da Ue attacco dal nostro Paese, battaglia non finisce qui. Marco Campomenosi… - maurocassano3 : RT @LegaSalvini: Case green, Lega Parlamento Europeo: da Ue attacco dal nostro Paese, battaglia non finisce qui. Marco Campomenosi Marco Z… - scherlockrosson : RT @distefanoTW: Approvata oggi la direttiva “Green” dal “parlamento” di Bruxelles. Ma voi davvero pensate che gli interessi del clima a qu… -