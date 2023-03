Dal Napoli non ci si aspetta che vinca e basta, si pretende anche lo spettacolo (Gazzetta) (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport scrive del Napoli che vince e convince sia in campionato che in Europa ottenendo risultati e producendo anche un gioco spettacolare. Forse è proprio questo che rende il Napoli prigioniero della sua dimensione, scrive Fabio Licari. Dal Napoli di Spalletti non ci si aspetta solo che vinca, ma anche che lo faccia in modo spettacolare. In Europa, finora, non ha deluso le aspettative. Stasera la squadra è attesa dall’impegno contro l’Eintracht, che vale per il passaggio ai quarti di finale. Un traguardo non certo impossibile considerando il momento del Napoli e la superiorità rispetto alla squadra tedesca allenata da Glasner, scrive la rosea. “Viene da sorridere pensando che il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladello Sport scrive delche vince e convince sia in campionato che in Europa ottenendo risultati e producendoun gioco spettacolare. Forse è proprio questo che rende ilprigioniero della sua dimensione, scrive Fabio Licari. Daldi Spalletti non ci sisolo che, mache lo faccia in modo spettacolare. In Europa, finora, non ha deluso letive. Stasera la squadra è attesa dall’impegno contro l’Eintracht, che vale per il passaggio ai quarti di finale. Un traguardo non certo impossibile considerando il momento dele la superiorità rispetto alla squadra tedesca allenata da Glasner, scrive la rosea. “Viene da sorridere pensando che il ...

