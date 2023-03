Cutro | oggi Meloni risponde alla Camera e domani incontra i familiari delle vittime

(Di mercoledì 15 marzo 2023) - Il mare restituisce i corpi di altre cinquedel naufragio, tra cui due bambini piccoli. Il bilancio è di 86 morti. Mentre in Senato arriva il decreto flussi non si placano le polemiche, nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : È di una bambina di circa tre anni il quinto corpo trovato oggi nelle acque di Steccato di Cutro, teatro il 26 febb… - matteorenzi : Il mio intervento di oggi sulla tragedia di Cutro. Se avete tempo, guardatelo, ci tengo. È uno degli interventi più… - FratellidItalia : ?? @GiorgiaMeloni al suo arrivo oggi a Cutro per il Consiglio dei Ministri straordinario è stata accolta da numeros… - FrancoDallatom1 : RT @vitalbaa: Ringrazio @flaviafratello per la definizione “giurista dalla precisione millimetrica” a commento del mio articolo di oggi su… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: È di una bambina di circa tre anni il quinto corpo trovato oggi nelle acque di Steccato di Cutro, teatro il 26 febbraio d… -

- Il mare restituisce i corpi di altre cinque vittime del naufragio, tra cui due bambini piccoli. Il bilancio è di 86 morti. Mentre in Senato arriva il decreto flussi non si placano le polemiche, nel ...Partein commissione Affari costituzionali al Senato l'esame del nuovo decreto sui migranti, varato dal Consiglio dei ministri a. Occhi puntati in particolare su eventuali modifiche alle ...(KR)/ È di una bambina di circa tre anni il quinto corpo trovatonelle acque di Steccato di, teatro il 26 febbraio del naufragio di un barcone proveniente dalla Turchia carico di migranti. Si tratta dell'86ma vittima recuperata dai soccorritori che dal ...

Tragedia di Cutro ultime notizie oggi, altri 4 corpi vittime salgono 85 Tag24

Continuano a salire le vittime del naufragio di Steccato di Cutro (Crotone). Al momento se ne contano 86. Altri cinque corpi, in particolare 3 adulti e due bambini, sono stati ritrovati nelle ultime ...Il mare restituisce i corpi di altre cinque vittime del naufragio, tra cui due bambini piccoli. Il bilancio è di 86 morti. Mentre in Senato arriva il decreto flussi non si placano le polemiche, nel ...