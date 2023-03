Cutro | le vittime salgono a 86 | in acqua trovati i corpi di tre adulti e due bambini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #lariachetira Furio Colombo: 'Questo andare a cantare di Meloni, invece di vedere le vittime e le loro mamme, è un… - localteamtv : Naufragio Cutro, vittime sono 81: recuperato un altro corpo. Si tratta del secondo ritrovamento della giornata… - Agenzia_Ansa : Giorgia Meloni giovedì mattina riceverà a Palazzo Chigi i familiari delle vittime del naufragio di Cutro. #ANSA - salvatore_irato : RT @OrioliPaolo: Domani Giorgia Meloni incontrerà a Palazzo Chigi i sopravvissuti e i parenti delle vittime del naufragio di Cutro. Sarà un… - RosannaMarani : RT @P_M_1960: Sale a 86 il numero delle vittime, altri 5 corpi senza vita sono stati trovati nell'area del naufragio di migranti avvenuto i… -

Il conto delledel naufragio di, provincia di Crotone, dello scorso 26 febbraio è arrivato a quota 86. Sono infatti stati ritrovati altri quattro corpi, nelle acque al largo di Steccato di. Si ...Sono stati trovati e recuperati altri 5 corpi di migranti , che hanno perso la vita nel naufragio di un barcone a 150 metri dalla spiaggia di Steccato di. Leaccertate della rottura dell'imbarcazione, incagliatasi in una secca all'alba del 26 febbraio , diventano così 86 . L'ultimo cadavere recuperato è quello di una bambina di circa 3 ...Dopo l'iniziale diniego di alcuni giorni fa, alcuni familiari delledel naufragio di Steccato die superstiti hanno deciso di accogliere l'invito della premier Giorgia Meloni e domani saranno a Roma per incontrarla. Lo hanno riferito gli stessi, tramite ...

Naufragio Cutro, trovati altri 5 corpi: le vittime sono 86 Adnkronos

In totale le vittime accertate sono 86. In mattinata è intanto approdata ... varato dal Consiglio dei ministri a Cutro. Occhi puntati in particolare su eventuali modifiche alle misure sulla protezione ...(ANSA) - CROTONE, 15 MAR - Dopo l'iniziale diniego di alcuni giorni fa, alcuni familiari delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro e superstiti hanno deciso di accogliere l'invito della premier ...